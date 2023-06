Botafogo terá quatro desfalques para jogo contra Fortaleza no Brasileirão; veja lista

O Fortaleza enfrenta o Botafogo neste sábado, (10), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida o adversário alvinegro terá quatro desfalques. Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão, Matías Segovia, Danilo Barbosa e Marçal serão ausências na partida.

DEPARTAMENTO MÉDICO

O atacante Matías Segovia, fraturou a mão, mas já voltou a realizar atividades em campo e deve está próximo do retorno. Além dele, Danilo Barbosa também é desfalque para a partida, o jogador lesionou a coxa direita e será reavaliado para saber se estará disponível após a data Fifa.

Marçal lesionou o ligamento colateral lateral do joelho direito e deve ficar fora dos gramados por, no mínimo, um mês. Tiquinho Soares, artilheiro do campeonato, também está fora do jogo, o jogador trata a coxa direita.

Gabriel Pires é a outra ausência na partida, o jogador trata um problema na panturrilha em período estimado pelos médicos, porém, seu retorno diante do Fortaleza pode acontecer. Nesse caso, o jogador é dúvida para a partida.

Fortaleza e Botafogo se enfrentam neste sábado, (10), às 21h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.