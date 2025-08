Botafogo terá goleiro reserva contra o Fortaleza; entenda motivo

O Botafogo terá uma baixa importante contra o Fortaleza no próximo sábado (9), na Arena Castelão, em confronto válido pela Série A de 2025. Com a iminente venda do goleiro John ao West Ham-ING, o técnico italiano Davide Ancelotti decidiu não utilizar mais o jogador, abrindo chance para Léo Linck.

Titular absoluto, o atleta tem uma proposta de € 10 milhões (cerca de R$ 63,7 milhões), contando com bônus e metas. Logo, já é baixa nesta quarta-feira (6) diante do Red Bull Bragantino, às 19h, no estádio Cícero de Souza Marques/SP, em partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Legenda: O goleiro John é um dos destaques do elenco do Botafogo Foto: Vitor Silva / Botafogo

Logo, será a 1ª grande oportunidade de Léo Linck. Revelado pelo Athletico-PR, o arqueiro participou de quatro jogos na temporada, sendo titular nos embates contra o Capital-DF, pela Copa do Brasil.

Em paralelo, o departamento de futebol alvinegro trabalha em busca de uma reposição no mercado e fechou com Neto. Com passagem pela Seleção Brasileira, o goleiro estava no Bournemouth-ING, por empréstimo com o Arsenal-ING, e trabalha em rescisão amigável para acertar concluir os trâmites.