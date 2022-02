Botafogo-SP x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado (19), o Botafogo-SP recebe o Corinthians pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h30 no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

O Corinthians é o líder do Grupo A, com 13 pontos, a equipe segue sem técnico e vem de três vitórias consecutivas na competição. Já o Botafogo-SP é o terceiro colocado do Grupo C, com 11 pontos, e venceu a Ponte Preta na última rodada.



Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir Botafogo-SP x Corinthians - 8ª rodada do Campeonato

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data: 19/02/2022 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Transmissão: YouTube do Paulistão, Premiere e Paulistão Play. Prováveis escalações Botafogo-SP: Deivity; Marlon, Joseph, Joaquim e Jean; Tárik, Filipe Soutto, Emerson Santos; Bruno Michel, Dudu e Tiago Reis. Corinthians: Cássio; Fágner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Giuliano e Renato Augusto; Jô (Róger Guedes) e Gustavo Mantuan.

