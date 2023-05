Botafogo se pronuncia após especulação de atletas envolvidos em esquema de manipulação

O Botafogo-RJ se pronunciou oficialmente após a divulgação de um print de celular que exibe mensagens enviadas por Bruno Lopez, um dos 16 réus da Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás, informando que tinha contato com oito jogadores do “Botafogo”. Não há confirmação que se tratava do Botafogo do Rio de Janeiro.

A imagem da conversa de WhatsApp foi divulgada pelo jornal O Globo, na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com a publicação, os nomes dos jogadores suspeitos de envolvimento no esquema de manipulação de resultados não foram ditos nas conversas que o O Globo teve acesso.

VEJA A IMAGEM DIVULGADA PELO JORNAL O GLOBO

Legenda: Imagem divulgada pelo Jornal O Globo Foto: Reprodução/Jornal O Globo

VEJA A NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO

"É preciso ter muita responsabilidade com qualquer notícia envolvendo as investigações do MPGO. Pedimos isso a todos os jornalistas e formadores de opinião. No material apresentado como base para o processo não citam nomes de atletas, não se sabe se é o Botafogo ou homônimo de outro estado e não podemos aceitar que julguem os nossos jogadores a partir de uma pessoa que está longe de ser qualquer exemplo de credibilidade para alguém. É preciso agir com serenidade, aguardar as investigações, apoiá-la e tomar providências caso necessário.

O Botafogo tem como pilar básico a ética profissional e não abre mão disso como propósito. E pede a todos os envolvidos com o futebol brasileiro que ajam da mesma forma.

Cabe frisar que o Clube repudia toda e qualquer prática de manipulação de apostas esportivas, bem como apoia e se coloca à disposição para auxiliar nas investigações promovidas pelo Ministério Público de Goiás com o objetivo de combater esta prática, que fere os princípios éticos e profissionais do desporto.

A Operação Penalidade Máxima investiga, desde o início de fevereiro, grupos criminosos envolvidos em casos de manipulação de resultados em diferentes campeonatos do futebol brasileiro, incluindo a Série A do Campeonato Brasileiro. Até o momento, oito partidas da Série A de 2022 estão sendo investigadas pelo Ministério Público."