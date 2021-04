Botafogo perde para ABC nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil

O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil 2021. Nesta quarta-feira (14), o time carioca sofreu demais para empatar com o ABC por 1 a 1 no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis por 4 a 1, em duelo disputado no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 2ª fase da competição.

O time carioca perdia até os 57 minutos do segundo tempo, com gol de Maycon Douglas, quando Gilvan deixou tudo igual em cabeceio e forçou as penalidades. Nos pênaltis, o ABC converteu seus quatro pênaltis, enquanto o Botafogo desperdiçou com Cesinha e Marcinho e acabou perdendo por 4 a 1.

Novamente o time de Marcelo Chamusca não teve repertório, sobretudo os homens de meio-campo e ataque. Durante os 90 minutos o time não conseguiu ser efetivo e pouco fez para assustar o goleiro do time potiguar.

O problema é que a falta de regularidade dentro de campo compromete a parte financeira do clube, que deixou de auferir premiação de R$ 1,7 milhão pela classificação à 3ª fase. Ademais, no Campeonato Carioca, o time também está praticamente fora das semifinais, restando ao Botafogo mirar as atenções à Série B do Brasileiro.

Situação oposta à do ABC, time da Série D do Brasileiro que garantiu a receita e já acumula R$ 2,935 milhões em premiação na competição. O time agora aguardará sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário.

Ficha técnica

ABC (4) 1x1 (1) Botafogo

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

Árbitro: Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

Cartões amarelos: Marcílio (ABC); Matheus Frizzo (Botafogo).

Gols: Maycon Douglas aos 10 minutos do primeiro tempo e Gilvan aos 57 do segundo.

ABC | Welligton; Netinho, Héliton, Vinícius Leandro e Victor Lindenberg; Vinicius Paulista (Allef), Diego Valderrama (Marcílio), Janderson e Alan Pedro (Juninho Quixadá); Maycon Douglas (William Anicete) e Vitinho (Marcos Antônio). Técnico: Sílvio Criciúma.

Botafogo | Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca (Paulo Victor); Luiz Otávio (Warley), Matheus Frizzo (Cesinha), Ricardinho, Felipe Ferreira e Marco Antônio (Marcinho); Matheus Nascimento (Gabriel). Técnico: Marcelo Chamusca.