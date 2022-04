Botafogo-PB x Confiança-SE: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Pela Série C do Campeonato Brasileiro, Botafogo-PB e Confiança-SE se enfrentam no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), em partida válida pela 3ª rodada competição, neste sábado (23), às 16 horas.

O time paraibano possui três pontos, com uma vitória e uma derrota, e vai em busca do 2º triunfo na competição. Já o Confiança ainda não triunfou, acumulando apenas um ponto, com um empate e uma derrota.

Palpites

Onde assistir

A partida Botafogo-PB x Confiança-SE pode ser assistida pelo streaming NSports.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-PB x Confiança-SE

Campeonato Brasileiro - Série C

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB)

Data/Horário: 23 de abril de 2022, 16 horas

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Botafogo-PB: Luis Carlos, Elias, Gabriel Yanno, Paulo Vitor e Bruno Ré; Pablo, Tinga, Esquerdinha e Alan Grafite; Leilson e Gustavo Coutinho. Técnico: Gerson Gusmão

Confiança-SE: Paulo Gianezini; Cascardo, Raphael, Adalberto e Mascarenhas; Adryan, Vinicius Barba e Alyson; Ítalo, Matheuzinho e Renan Gorne. Técnico: Bibi