Botafogo negocia com meia Ricardinho, do Ceará, a pedido de Chamusca

O Botafogo tem interesse no meia Ricardinho, do Ceará, para a temporada 2021, a pedido do técnico Marcelo Chamusca. O negócio agrada as duas partes e deve ser finalizado nos próximos dias, segundo o empresário do atleta.

O camisa 8 está no Vovô desde 2013 e conquistou quatro Campeonatos Cearenses (2013, 2014, 2017, 2018) e duas Copas do Nordeste (2015, 2020).

Porém, em 2020, perdeu espaço com o técnico Guto Ferreira após o começo do Brasileirão, tendo feito apenas 10 partidas. Na nova temporada, ainda não entrou em campo.

Aos 35 anos, Ricardinho tem contrato até o fim do Estadual 2021, atualmente paralisado no estado por decreto governamental. O Botafogo disputa o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.