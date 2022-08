Botafogo mira contratação de Júnior Santos, ex-Fortaleza

O Botafogo tem interesse na contratação do atacante Júnior Santos, ex-Fortaleza. Em busca de reforços no mercado, abriu negociação com o atleta de 27 anos, atualmente no Sanfrecce Hiroshima, do Japão. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia.

A oferta do time carioca é um empréstimo com opção de compra. No Japão desde 2019, defendeu também o Kashiwa Reysol e o Yokohama Marinos, sendo um dos destaques individuais do Campeonato Japonês (J-League).

No time cearense, marcou 10 gols em 27 jogos. Na época, o Leão o comprou junto da Ponte Preta por R$ 1 milhão e o negociou com o time asiático por R$ 2 milhões, mantendo 25% dos direitos econômicos. Em abril, com uma nova venda do atacante no exterior, recebeu mais R$ 1,7 milhão.

Desempenho de Júnior Santos no futebol japonês

2019. Kashiwa Reysol: 10 jogos | 0 gol | 1 assistência.

2020. Yokohama Marin: 23 jogos | 13 gols | 1 assistência.

2021. Sanfrecce Hiroshima: 42 jogos | 7 gols | 2 assistências.

2022. Sanfrecce Hiroshima: 32 jogos | 8 gol | 4 assistências.