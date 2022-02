Botafogo inicia busca por reforço de peso e sonda situações de Éverton Cebolinha e Cavani

O Botafogo busca reforços de peso no mercado para reforçar o elenco de 2022. Após o aporte financeiro do investidor norte-americano John Textor, que comprou ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube, os atacantes Cavani e Éverton Cebolinha foram sondados.

O contato inicial foi para avaliar a situação dos atletas. Vale ressaltar que a gestão da equipe também trabalha na contratação do técnico português Luís Castro, vencendo a concorrência do Corinthians.

A informação foi divulgada pelo ge. No caso do centroavante uruguaio, de 35 anos, o contrato no Manchester United é encerrado em junho deste ano. Já Éverton tem vínculo até 2025 no Benfica. Ambos não estão entre os titulares na Europa, mas exigem uma alta engenharia financeira para negociação.

A expectativa é de que o primeiro reforço da nova fase do Botafogo seja o lateral-direito Gilberto, também do Benfica. Com 28 anos, o defensor teve passagem de destaque pelo Fogão na carreira.