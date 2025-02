Botafogo está perto de anunciar Vasco Matos como novo técnico

O Botafogo encaminhou a contratação do treinador português Vasco Matos, do Santa Clara, de Portugal, para ser o substituto de Artur Jorge, que deixou o clube no começo do ano para assumir o Al-Rayyan, do Catar. A informação foi trazida por Jéssica Maldonado e Raphael Zarko, do GE. Faltam apenas detalhes para o anúncio por parte da equipe carioca.

Ainda segundo apuração do GE, John Textor, dono do Botafogo, já avisou ao clube de Portugal que irá pagar a multa rescisória de 1 milhão de euros (R$ 5,9 milhões na cotação atual) para tirar o técnico do time europeu.

Além de Vasco Matos, Textor chegou a ter conversas com André Jardine, Rafa Benítez, Tite, Roberto Mancini e Tata Martino. Todo o processo de escolha durou mais de 40 dias, até o dono da SAF Alvinegra chegar a essa conclusão.