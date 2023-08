Botafogo encaminha venda de Adryelson e Lucas Perri para o futebol europeu; entenda

Líder do Brasileirão e fazendo uma grande temporada em 2023, o Botafogo encaminhou a venda do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson para o Lyon, da França, clube que também tem John Textor como dono. O time carioca vai manter um percentual dos direitos econômicos dos atletas e os dois seguem na equipe até o fim do ano.

De acordo com a informação do UOL, os jogadores estavam sendo cobiçados por outros clubes europeus e, rapidamente, Textor cobriu as propostas apresentadas para poder contar com a dupla no futebol francês. O zagueiro e o goleiro já aceitaram as condições da negociação e a documentação para a confirmação da transferência já está sendo providenciada.

No entanto, não está descartada a possibilidade da dupla ir para um outro clube que não seja o Lyon. Tudo vai depender dos valores a serem oferecidos ao Glorioso.

Vale lembrar que Adryelson recebeu uma proposta de 4 milhões de euros apresentada pelo Besiktas, da Turquia, em junho, mas o empresário norte-americano prontamente recusou. Já Lucas Perri tinha sondagens de Fiorentina e Inter de Milão, da Itália, e Nottingham Forest, da Inglaterra.

NÃO SERÃO OS PRIMEIROS

Legenda: Jeffinho desembarcou na França no início de 2023. Foto: Twitter Lyon

No começo deste ano, John Textor levou o atacante Jeffinho para o Lyon. Na época, o movimento do dono botafoguense gerou diversas críticas por parte dos alvinegros. A negociação foi inicialmente realizada em situação de empréstimo, mas logo se tornou uma venda definitiva, após os comentários dos torcedores.