Botafogo encaminha contratação de atacante Júnior Santos, do Fortaleza

O Fortaleza encaminhou a saída do atacante Júnior Santos para o Botafogo. O clube recebeu uma oferta do time carioca e mantém negociações avançadas para a transferência do atleta de 28 anos, segundo o ge.

A chegada ao Pici ocorreu em janeiro de 2023, com investimento de 700 mil dólares (cerca de R$ 3,6 milhões) por 100% dos direitos econômicos junto ao Sanfrecce Hiroshima-JAP. Com contrato até o fim de 2025, o jogador somou apenas oito partidas na temporada, com uma assistência e nenhum gol marcado.

Vale ressaltar que Júnior Santos atuou no Botafogo em 2022, por empréstimo. A equipe tentou realizar a aquisição na época, mas os japoneses cobraram um montante próximo de R$ 20 milhões. o que esfriou o acerto.

Assim, o atleta está de saída. No Clássico-Rei desta quarta-feira (29), com derrota para o Ceará na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste, ficou fora dos relacionados por opção técnica.