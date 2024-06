Botafogo e Grêmio cogitam mandar confrontos entre eles no Nordeste pela Série A; Entenda

Botafogo e Grêmio cogitam mandar os dois confrontos entre eles pela Série A no mesmo local e em outras regiões, entre elas o Nordeste. A informação é da Rádio Tupi-RJ.

A partida com o mando do time gaúcho é no dia 16 de junho, marcada pela CBF inicialmente para o Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Botafogo mandará o jogo no dia 28 de setembro.

Após ser descartada inversão de mando de campo pela Confederaçao Brasileira de Futebol (CBF), devido a impossibilidade do Botafogo inverter o mando para o Nilton Santos devido a um show, os dois clubes buscam locais para os dois jogos.

Além do Nordeste, estão cotados para receber os jogos, o Kléber Andrade, em Cariacica (ES) e Mané Garrincha, em Brasília.

Grenal no PV?

No dia 31 de março, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) fez um contato com a Federação Cearense de Futebol (FCF) consultando a possibilidade do clássico Gre-Nal, entre Grêmio e Internacional, pela 11ª rodada da Série A, seja disputado em um estádio cearense.

A entidade disponibilizou o estádio Presidente Vargas (PV) para a partida, que está marcada para o dia 23 de junho, um domingo, às 16h de Brasília. A Arena Castelão não foi disponibilizada para priorizar a melhoria do gramado para os clubes cearenses.

A decisão agora está nas mãos da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e dos clubes, Grêmio e Internacional, que ainda avaliam outras possibilidades para escolher o local da realização da partida.

Um dos fatores que pesaria para a realização da partida em Fortaleza é pela facilidade na logística do Grêmio, mandante da partida. O time de Renato Gaúcho jogará uma rodada antes contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Caso confirme o jogo para o PV, o time gaúcho evitaria o deslocamento para outro estado.