Botafogo anuncia Enderson Moreira como novo técnico para Série B do Brasileiro

O Botafogo anunciou na noite desta terça-feira (20) a contratação do técnico Enderson Moreira para a sequência da Série B do Brasileiro de 2021. O profissional assina contrato até dezembro e chega para substituir Marcelo Chamusca em busca do acesso à 1ª divisão nacional.

Segundo o ge, o profissional inicia as atividades nesta quarta (21). A experiência na competição pesou em prol do treinador, que foi campeão com o Goiás (2012) e o América-MG (2017).

Com 49 anos, o último trabalho do treinador foi no Fortaleza, interrompido em abril após ser eliminado na semifinal da Copa do Nordeste para o Bahia. Em maio, o profissional sofreu um infarto e passou por um procedimento cirúrgico.

O novo desafio também é mira maior estabilidade na carreira. Em 2020, por exemplo, teve passagens por Ceará, Goiás, Cruzeiro e Fortaleza.