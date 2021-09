Borussia x Sporting pela Champions League: confira tudo ao vivo

Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (28), no estádio Signal Iduna Park, na cidade de Dortmund. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), válido pela 2ª rodada do Grupo C da Champions League.

Os dois clubes chegam em situações diferentes. Enquanto o Borrusia Dortmund largou com vitória na competição diante do Besiktas, com o placar de 2 a 1, o Sporting perdeu para o Ajax por um sonoro 5 a 1. O time português tem a difícil missão de superar o gigante alemão para continuar com forças no grupo.

Borussia x Sporting Lisboa ao vivo:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte