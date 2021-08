Borussia x Bayern de Munique: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O futebol alemão tem a primeira grande decisão da temporada 2021-2022 nesta terça-feira (17). A partir das 15h30 (de Brasília), no estádio Signal Iduna Park, Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfretam na final da Supercopa da Alemanha.

A competição reúne o campeão nacional (Bayer) contra o vencedor da Copa da Alemanha (Borussia). As duas equipes são potências do país na modalidade e se enfrentaram no torneio nas edições de 2020 e 2019, com uma vitória para cada.

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma OneFootball.

Escalação

Borussia: Kobel; Passlack, Akanji, Hummels e Schulz; Dahoud, Bellingham e Reyna; Reus, Malen e Haaland.

Técnico: Marco Rose. Bayern: Neuer; Stanisic, Upamecano, Süle e Davies; Kimmich, Goretzka, Sané, Müller e Gnabry; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

Haaland x Lewandowski

A rivalidade dos clubes também marca o confronto entre dois dos principais atacantes do futebol mundial: o noruguês Haaland, do Borussia, contra o polonês Lewandowski, do Bayern. Em grande fase e símbolos dos respectivos times, os grandes artilheiros irão se encontrar pela primeira vez na atual temporada.

Atual dono da Bola de Ouro, o prêmio da Fifa para o melhor atleta do mundo, Lewa sonha com um novo título e chega no duelo após quebrar o recorde de gols em uma única edição do Campeonato Alemão com os 41 marcados na temporada 2020-2021.

Já o astro da Noruega, de 21 anos, tem média de gols maior do que um por partida no Dortmund: 62 vezes em 61 jogos. Na final da Copa da Alemanha, marcou duas vezes na goleada da equipe na finalíssima contra o RB Leipzig por 4 a 1.

Borussia x Bayern

Estádio: Signal Iduna Park, na Alemanha

Horário: 15h45 (de Brasília) desta terça-feira (17)

