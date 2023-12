Borussia Dortmund x PSG: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Borussia Dortmund e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (13), em jogo válido pela última rodada da Liga dos Campeões. A partida acontece no Estádio Signal Iduna Park, na Alemanha, às 17h (horário de Brasília). O time alemão ocupa a liderança com 10 pontos e já está classificado. Já o time francês, é o 2º com 7 pontos e ainda precisa confirmar sua classificação.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da HBO Max

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Ozcan; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Lee, Ugarte, Vitinha; Barcola, Kolo Muani, Mbappé. Técnico: Luis Enrique.