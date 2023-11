Borussia Dortmund x Newcastle: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

O Borussia Dortmund recebe o Newcastle nesta terça-feira (7), às 14h45 de Brasília, no Estádio Signal Dunas Park, na Alemanha. O time alemão ocupa a segunda colocação do grupo F da Liga dos Campeões, com quatro pontos em três partidas. O clube inglês está na terceira posição, com quatro pontos.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela Space e HBO Max

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Enre Can, Sabitzer; Malen, Reus; Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

Newcastle: Pope; Tino Livramento, Schar, Lascelles, Trippier; Longstaff, Bruno Guimarães, Joelinton; Almiron, Wilson e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

FICHA TÉCNICA | BORUSSIA DORTMUND X NEWCASTLE

Estádio: Signal Dunas Park (Alemanha).

Data: terça-feira, 7 de Novembro.

Horário: 14h45 (horário de Brasília).