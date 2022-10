Borussia Dortmund x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Borussia Dortmund e Manchester City entram em campo nesta terça-feira (25), às 16h de Brasília, no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), para disputar a quinta rodada do Grupo G da Liga dos Campeões 22/23.

O Borussia Dortmund, mandante nesta partida, ocupa atualmente a segunda colocação do grupo, somando sete pontos em quatro rodadas disputadas. A equipe alemã vem de empate em 1 a 1 com o Sevilla, jogando em casa. Já o Manchester City está na liderança do grupo, com dez pontos conquistados em quatro partidas. A equipe inglesa empatou com o Copenhagen em 0 a 0 na última rodada, jogando fora de casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida com exclusividade pelo HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Borussia Dortmund: Kobel; Süle, Hummels, Schlotterbeck e Guerreiro; Emre Can e Bellingham; Brandt, Reus e Reyna; Moukoko. Técnico: Edin Terzić.

Manchester City: Ederson; Stones, Akanji, Aké e João Cancelo; De Bruyne, Rodri e Gündogan; Foden, Erling Haaland e Jack Grealish. Técnico: Pep Guardiola.

BORUSSIA DORTMUND X MANCHESTER CITY | FICHA TÉCNICA

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Data: 25/10/2022 (terça-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Massimiliano Irrati (ITA)