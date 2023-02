Borussia Dortmund x Chelsea: confira horários, palpites e prováveis escalações

Borussia Dortmund e Chelsea se enfrentam nesta quarta-feira, (15), em jogo válido pelas oitavas de final da Champions League. A partida acontece no estádio Signal Iduna Park às 17h.

Para a partida as equipes chegam em situações diferentes. O Borussia empatou a última partida da competição com o FC Copenhagen em 1 a 1. O gol foi marcado por Thorgan Hazard. Enquanto que o Chelsea venceu o Dinamo Zagreb por 2 a 1.

Na classificação do Grupo G, o Borussia é o 2º colocado com nove pontos, atrás do Manchester City, com 14. No Grupo E, o Chelsea é o líder com 13 pontos, seguido de Milan, Salzburg e Dinamo Zagreb.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TNT Sports e HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Salih Özcan, Bellingham; Adeyemi, Reus, Brandt; Haller. Técnico: Edin Terzic.

Chelsea: Kepa; James, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Fernández, Kovacic; João Félix, Mount, Mudryk; Havertz. Técnico: Graham Potter.

BORUSSIA DORTMUND X CHELSEA | FICHA TÉCNICA

Data: 15/02/2023

Horário: 17h

Local: Signal Iduna Park (Dortmund)

Árbitro: Jesus Gil Manzano