Bordeaux 2x3 Paris Saint-Germain: fim de jogo pelo Campeonato Francês

Uma vitória para ampliar a liderança do Campeonato Francês e com homenagens para a cantora Marília Mendonça. Assim foi o triunfo do Paris Saint-Germain (PSG) neste sábado (6) contra o Bordeaux, por 3 a 2, pela 13ª rodada da competição nacional.

Em campo, o atacante Neymar marcou duas vezes no 1º tempo e, para cada bola na rede, uma ação de carinho para a artista que morreu na sexta-feira (5) em um acidente aéreo na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

O atleta brasileiro exibiu uma camisa com uma mensagem após o tento inicial: "Serei seu eterno fã, rainha da sofrência". No segundo lance, fez uma dança em alusão ao estilo musical da cantora.

Na sequência da partida, o PSG administrou o resultado e ampliou com Mbappé. Na reta final, os donos da casa buscaram uma reação e diminuíram com Elis e Niang. Na tabela de classificação, a equipe de Lionel Messi e Mbappé segue isolada na liderança, agora com 34 pontos. O Bordeaux segue em 16º, mantendo 12 - apenas três na frente da zona de rebaixamento.

Saiba como foi o jogo em tempo real:

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica

Bordeaux x Paris Saint-Germain - 13ª rodada do Campeonato Francês.

Local: Matmut Atlantique, em Bordeaux.(FRA).

Data: 06/11/2021 (sábado).

Horário: 17h (de Brasília).

Transmissão: Star+.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte