Bora Bill se desculpa por frase racista em podcast: 'estou envergonhado'

O cearense Bill Morais, que virou meme nas redes sociais ao viralizar em vídeo durante jogo de futebol de várzea, divulgou se desculpou por frase racista. Nas redes sociais, ele se pronunciou nesta quinta-feira (13) e disse se sentir envergonhado.

Durante participação no podcast Inteligência Ltda, o 'Bora Bill', disse: 'Preto não é flor que se cheire.' A frase foi dita no momento em que participantes contavam piadas.

A fala gerou constrangimento entre os convidados e logo o vídeo com o momento caiu na internet. O influencer tem recebido muitas críticas.

"O papo é sério. Primeiro, pedir desculpa pelo fato ocorrido no podcast que eu participei em que eu fui colocado, sem querer. O internauta pediu que eu fizesse uma participação no tipo de piada. Eu peguei e fiz uma piada, mesmo sendo que eu tava mais para contar história do que piada. Fui infeliz. Estou aqui para pedir desculpas a cada um de vocês que se sentiram ofendidos. Quero dizer para vocês que, quem conhece o Bill pessoalmente, sabe que eu não sou essa pessoa que muitas pessoas estão pensando que eu sou. Estou aqui pedindo desculpa, estou envergonhado pelo ocorrido. (...) Jamais tenho tipo de preconceito ou racismo com alguém. Qualquer tipo de pessoa... Isso, da minha parte, não existe. Então, estou aqui pedindo para vocês, desculpa, para quem se sentiu ofendido. O Bora, Bill precisa do apoio de cada um de vocês", disse

FAMA DO 'BORA BILL'

Bill Morais, Marcos Gonzalez e o primo Josiano são moradores do distrito de Betânia, em Croatá. Os novos fenômenos da internet vêm do futebol de várzea, o primeiro é técnico e jogador, o segundo é comentarista e o último narra os jogos.



Vídeos de Josiano chamando o primo de forma insistente durante as partidas viralizaram nas redes sociais. Bill, zangado, responde o familiar. Jogadores da Seleção Brasileira, como Neymar, Richarlison e Marcelo chegaram a entrar na brincadeira.

Bill e Gonzalez foram chamados para participar do Rock in Rio, além de acompanhar treino do Flamengo e a semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, no Maracanã.

