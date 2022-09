'Bora Bill' grava vídeo com Vidal, do Flamengo, e celebra momento: 'realização de mais um sonho'

Bill Morais e Marcos Gonzalez ‘lenda’ acompanharam a vitória do Flamengo em cima do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. Sucesso com o meme ‘Bora, Bill!’ nas redes sociais, eles foram convidados pelo Rubro-Negro, os cearenses comentaram o duelo na FlaTV. Nas redes sociais, os dois posaram ao lado dos jogadores do time carioca. Em uma das imagens, Vidal grita o bordão.

Depois de visitar o Rock in Rio e acompanhar o treinamento do time Rubro-Negro no CT Ninho do Urubu, a dupla foi convidada a acompanhar o duelo decisivo no Maracanã. Bill Morais se manifestou nas redes sociais:

“A noite de ontem foi a realização de mais um sonho que ainda nem sabemos explicar. Conhecer o Maracanã numa noite de ingressos esgotados, numa partida entre Flamengo e São Paulo.. é moral demais, viu? E ainda vimos o mengão se classificar para final da Copa do Brasil. Tu é doido! Tinha como ser melhor, não. Só temos a agradecer a Deus por tudo que está acontecendo nas nossas vidas, a todo mundo que vem aqui nos apoiar e ao Flamengo por essa experiência única”, escreveu.

Bill Morais aparece também com o jogador Vidal, que grita o bordão ‘Bora, Bill’ em um vídeo. Além de Everton Ribeiro, Marinho e funcionários do clube.

VEJA VÍDEO:



‘BORA, BILL’

Bill Morais, o primo Josiano e o Lenda Gonzalez são moradores do distrito de Betânia, em Croatá, no interior do Ceará. Os novos fenômenos da internet vêm do futebol de várzea, o primeiro é técnico e jogador , o segundo narra os jogos e o terceiro comenta.

Vídeos da TV 100 Futuro, onde Josiano chama o primo de forma insistente durante as partidas, viralizaram nas redes sociais. Jogadores da Seleção Brasileira, como Neymar, Richarlison e Marcelo, além de Medina, do surfe, e outros famosos chegaram a entrar na brincadeira.

