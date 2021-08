Bolsonaro sanciona lei que regula clube-empresa no futebol; veja opinião de Ceará e Fortaleza

A lei que estabelece regras para a transformação de um clube de futebol em empresa foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto tinha sido aprovado pelo Senado e pela Câmara. Assim, as instituições podem se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

No contexto atual, as equipes são apontadas como associações civis sem fins lucrativos. Vale ressaltar que não há obrigatoriedade de mudança, mas a legislação firma estímulos para a migração.

Legenda: O Clássico-Rei é o principal jogo do futebol cearense Foto: Fabiane de Paula

O principal aspecto é a capitalização de recursos. Caso se tornem SAF, podem atrair fundos de investimento, lançar ações na bolsa de valores e emitir títulos de dívida, por exemplo.

Em caso de associação com uma empresa, as alterações de nome e escudo de um time de futebol precisam ter anuência do próprio clube. Já os aspectos patrimoniais e receita com competições devem ter a transferência obrigatória para o segmento parceiro.

Futebol cearense

No caso dos principais representantes do futebol cearense, Ceará e Fortaleza são partidários da mesma opinião inicial: o modelo não deve ser adotado no momento. Com gestões responsáveis e poucas dívidas, os presidentes Robinson de Castro e Marcelo Paz acreditam na manutenção do atual quesito institucional de Vovô e Leão, respectivamente. Confira a opinão dos gestores:

Legenda: Os presidentes Robinson de Castro, do Ceará, e Marcelo Paz, do Fortaleza, são os responsáveis pela gestão dos clubes Foto: Arquivo/SVM

Robinson de Castro, presidente do Ceará

"Acho que essa lei é muito mais uma tentativa de fazer com que os clubes mudem a natureza jurídica para que possam captar investimentos no mercado. No caso do Ceará, especificamente, não vejo esse modelo como interessante, ao menos para esse momento. Temos um clube autossustentável, com equilíbrio financeiro, passivo baixo e boa governança. É interessante porque abre uma nova possibilidade, que já acontece em muitos locais do mundo. É mais uma modernização, uma alternativa que pode oportunizar um novo aspecto, e isso não é ruim. Mas, repito, para o Ceará, no momento, não vejo como uma alternativa."

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza

"Sobre a questão do clube-empresa, de momento, o Fortaleza não tem intenção. É um clube associativo, que esse modelo não teria impacto, até por uma questão estatutária. Mas abre-se um novo modelo de governança, de gestão de clube, e isso vai causar impacto no futebol. Certamente tem clubes que vão usar de imediato. Ou quem está em situação financeira muito boa e entende que esse é um passo importante para dar um salto, de abrir capital. Ou quem está mal. Mas o investidor vai pensar muito bem antes de entrar nessa briga. Esses clubes estão vendo como uma salvação e possibilidade, mas o outro lado (investidor) tem que ver também."