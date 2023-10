Bolívia x Equador: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bolívia e Equador entram em campo nesta quinta-feira (12), às 20h, no Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL), para disputar a terceira rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A Bolívia ocupa atualmente a décima colocação na tabela de classificação, com zero pontos conquistados em duas rodadas. Já o Equador está na nona posição, somando zero pontos após duas rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bolívia: Viscarra; Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Marcelo Suárez e Diego Medina; Gabriel Villamil, Diego Bejarano e Boris Cespedes; Marcelo Suárez, Arrascaita e Marcelo Moreno.

Equador: Galíndez; Preciado, Arboleda, Félix Torres, Pacho e Estupiñán; Kendry Páez, Gruezo e Moisés Caicedo; Jhojan Julio e Enner Valencia.

BOLÍVIA X EQUADOR | FICHA TÉCNICA

Competição: terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Data: 12/10/2023 (quinta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)