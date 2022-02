Bolívia x Chile: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bolívia e Chile fazem o confronto dos desesperados nesta terça-feira, em La Paz, pela 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. As duas seleções precisam vencer para garantir vaga na Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

​A Bolívia tem quatro vitórias no torneio, e todas elas foram conquistadas na altitude de La Paz. Na última rodada, a equipe comandada por César Farias sofreu uma goleada de 4 a 1 diante da Venezuela. Mesma situação da Seleção Chilena, que também vem de derrota. A equipe perdeu para a Argentina por 2 a 1. Caso não conquiste a classificação, o Chile ficará de fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 2006.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Bolívia x Chile - 16ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL)

Data: 01/02/2022 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: Sportv 3

Prováveis escalações

Bolívia: Lampe; Bejarano, Quinteros e Sagredo; Ramallo, Vaca, Villarroel e Fernandez; Arce; Miranda e Moreno. Técnico: César Farías.

Chile: Cortes; Isla, Maripan, Medel e Vegas; Pulgar e Aranguiz; Dávila, Nuñez e Sánchez; Brereton Diaz. Técnico: Martín Lasarte.