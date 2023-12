Bola de Prata: Suárez é eleito o craque do Brasileirão

Um dia após o Palmeiras levantar o troféu do Campeonato Brasileiro, o canal ESPN realizou nesta quinta-feira, 7, a 54ª edição do prêmio Bola de Prata, que elege os melhores da competição nacional. E o centroavante uruguaio Luís Suárez, do Grêmio, foi eleito o craque do campeonato.

O time alviverde emplacou cinco jogadores na seleção do torneio, com o atacante Endrick levando o troféu de revelação e Abel Ferreira faturando o prêmio de melhor treinador.

Suárez consagrado



Suárez teve participação direta em 28 gols do Grêmio no Brasileirão, com 17 gols (vice-artilheiro) e 11 assistências. O uruguaio foi determinante para a campanha de recuperação do Grêmio, que encerrou a competição na segunda posição, com 68 pontos, dois a menos que o Palmeiras, e garantiu uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.



"É difícil para um treinador ou um jogador, com as qualidades que tenho, quase 37 anos, o ano que mais jogos tenho na minha carreira. Mas foi também o ano em que estive mais longe da minha mulher e meus filhos. Isso também é pra eles, porque todo trabalho e sacrifício tem a sua premiação", disse o atacante.



O astro uruguaio sofreu durante a temporada com um problema no joelho direito. Ele antecipou o fim do seu contrato com o Grêmio, que ia até o fim de 2024, e está de saída do time gaúcho O centroavante está próximo de acertar com o Inter Miami, time de Lionel Messi nos Estados Unidos.

CONFIRA A SELEÇÃO DO BOLA DE PRATA 2023:



Goleiro: Weverton (Palmeiras)



Zagueiros: Adryelson (Botafogo) e Murilo (Palmeiras)



Laterais: Mayke e Piquerez (Palmeiras)



Meias: Pulgar (Flamengo), Villasanti (Grêmio), Raphael Veiga (Palmeiras) e Arrascaeta (Flamengo)



Atacantes: Hulk (Atlético-MG) e Luis Suárez (Grêmio).