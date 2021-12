Bola de Prata de 2021 será anunciado nesta sexta-feira (10); veja categorias e onde assistir

A cerimônia de premiação da Bola de Prata de 2021 será realizada nesta sexta-feira (10), no Memorial da América Latina, em São Paulo, a partir das 12h. O tradicional evento, organizado pelo grupo ESPN, define a seleção dos melhores jogadores da Série A de 2021.

Para acompanhar, a ESPN transmite tudo ao vivo no canal ESPN Brasil, na TV fechada. O torcedor também pode assistir através da plataforma de streaming Star+, com exibição no aplicativo de modo gratuito.

PREMIAÇÕES DO EVENTO

O Bola de Prata de 2021 será apresentado pelos jornalistas Bruno Vicari e Mariana Spinelli. O evento premia os principais atletas da temporada nas categorias do futebol masculino e feminino.

Os prêmios envolvem: seleção do competição; melhor técnico; revelação; gol mais bonito; artilheiro e Bola de Ouro (o melhor jogador). A escolha é feita por meio de jornalistas da ESPN e de veículos convidados, além da equipe especializada em análise estatística da própria emissora.

O público participa com a votação para revelação e o gol mais bonito, tanto no feminino como no masculino. Em 2020, o meia Vina, do Ceará, foi listado para uma Seleção do Brasileirão.