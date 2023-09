Bola de Ouro: Vini Jr é único brasileiro indicado ao prêmio; veja lista

O Brasil tem apenas dois indicados ao tradicional prêmio Bola de Ouro, promovido pela revista francesa France Football para eleger o melhor jogador e a melhor jogadora a cada temporada. Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira, é o indicado entre os homens, enquanto Debinha, do Kansas City Current e da seleção, concorre entre as mulheres. Cada uma das listas tem 30 nomes, e os vencedores serão anunciados em cerimônia no dia 30 de outubro.

Vencedor da Bola de Ouro masculina em 2022, concedida em outubro, Karim Benzema, que trocou o Real Madrid pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na última janela de transferências, está novamente entre os finalistas. Dessa vez, contudo, não está entre os favoritos. O atual cenário indica boas chances de Messi conquistar o prêmio pela oitava vez após ser campeão do mundo no Catar.

Legenda: Vencedor da Bola de Ouro masculina em 2022, Karim Benzema Foto: AFP

Nomes como o norueguês Haaland e o belga De Bruyne, do Manchester City, também são bem cotados, assim como Mbappé, vice-campeão da Copa com a França e astro do PSG. Já Cristiano Ronaldo, que foi para o futebol árabe no final do ano passado para defender o Al-Nassr, ficou fora da lista pela primeira vez em 20 anos. A última ocasião em que ele não esteve entre os indicados foi em 2002.

Na premiação feminina, a atual vencedora, Alexia Putellas, da Espanha e do Barcelona, também não é finalista, pois teve a temporada prejudicada por uma lesão. De qualquer forma, o prêmio pode parar novamente nas mãos de uma espanhola, pois Aitana Bonmati, líder do título da Copa do Mundo e barcelonista como Putellas, é o nome mais forte da corrida pela Bola de Ouro.

Também foram nomeados os finalistas do Troféu Yashin, que escolhe o melhor goleiro da temporada, e Ederson, da seleção brasileira e do Manchester City, é um dos indicados. Ele disputa o título com nomes como Courtois (Bélgica e Real Madrid), Bonou (Marrocos, Sevilla e Al-Nassr) e Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa).

Veja a lista dos indicados à Bola de Ouro de futebol masculino:

Gvardiol (Croácia, RB Leipzig e Manchester City)

Onana (Camarões, Inter de Milão e Manchester United)

Benzema (França, Real Madrid e Al-Ittihad)

Musiala (Alemanha e Bayern de Munique)

Salah (Egito e Liverpool)

Bukayo Saka (Inglaterra e Arsenal)

De Bruyne (Bélgica e Manchester City)

Bellingham (Inglaterra, Borussia Dortmund e Real Madrid)

Kolo Muani (França, Eintracht Frankfurt e PSG)

Bernardo Silva (Portugal e Manchester City)

Kvaratskhelia (Geórgia e Napoli)

Barella (Itália e Inter de Milão)

Emiliano Martínez (Argentina e Aston Villa)

Rúben Dias (Portugal e Manchester City)

Haaland (Noruega e Manchester City)

Gündogan (Alemanha, Manchester City e Barcelona)

Odegaard (Noruega e Arsenal)

Bono (Marrocos, Sevilla e Al-Nassr)

Julián Álvarez (Argentina e Manchester City)

Vinicius Junior (Brasil e Real Madrid)

Rodri (Espanha e Manchester City)

Griezmann (França e Atlético de Madrid)

Messi (Argentina, PSG e Inter Miami)

Lautaro Martínez (Argentina e Inter de Milão)

Lewandowski (Polônia e Barcelona)

Kim Min-Jae (Coreia do Sul, Napoli e Bayern de Munique)

Modric (Croácia e Real Madrid)

Mbappé (França e PSG)

Osimhen (Nigéria e Napoli)

Kane (Inglaterra, Tottenham e Bayern de Munique)

Veja a lista de indicadas à Bola de Ouro de futebol feminino:

Kadidiatou Diani (França, PSG e Lyon)

Linda Caicedo (Colômbia e Real Madrid)

Alba Redondo (Espanha e Levante)

Rachel Daly (Inglaterra e Aston Villa)

Fridolina Rolfö (Suécia e Barcelona)

Olga Carmona (Espanha e Real Madrid)

Georgia Stanway (Inglaterra e Bayern de Munique)

Amanda Ilestedt (Suécia, PSG e Arsenal)

Hayley Raso (Austrália, Manchester City e Real Madrid)

Sophia Smith (Estados Unidos e Portland Thorns)

Salma Paralluelo (Espanha e Barcelona)

Millie Bright (Inglaterra e Chelsea)

Hinata Miyazawa (Japão, Mynavi Sendai e Manchester United)

Lena Oberdorf (Alemanha e Wolfsburg)

Daphne Van Domselaar (Holanda, Twente e Aston Villa)

Sam Kerr (Austrália e Chelsea)

Debinha (Brasil, North Carolina Courage e Kansas City)

Patricia Guijarro (Espanha e Barcelona)

Ewa Pajor (Polônia e Wolfsburg)

Guro Reiten (Noruega e Chelsea)

Aitana Bonmati (Espanha e Barcelona)

Alexandra Popp (Alemanha e Wolfsburg)

Yui Hasegawa (Japão e Manchester City)

Jill Roord (Holanda, Wolfsburg e Manchester City)

Katie McCabe (Irlanda e Arsenal)

Wendie Renard (França e Lyon)

Asisat Oshoala (Nigéria e Barcelona)

Mary Earps (Inglaterra e Manchester United)

Mapi León (Espanha e Barcelona)

Khadija Shaw (Jamaica e Manchester City)

Veja a lista dos indicados ao Prêmio Yashin (melhor goleiro):