Bola de Ouro: Luva de Pedreiro manda recado para brasileiros em cerimônia: "melhores do mundo"

O influenciador digital Luva de Pedreiro já está no Théâtre du Châtelet, em Paris, onde acontece na tarde desta segunda-feira (17) a cerimônia de premiação da Bola de Ouro, evento promovido pela revista France Football. Iran Ferreira ganhou sucesso nos últimos meses através de vídeos publicados nas redes sociais e ficou famoso mundialmente, inclusive entre times e estrelas do futebol mundial.

Ao chegar no evento, no tapete vermelho, Luva de Pedreiro foi abordado por diversos jornalistas. Ao ser perguntado sobre sua expectativa para o evento, Iran disse estar vivendo um momento único. “É um momento histórico graças a Deus. Representar os brasileiros… são os melhores do mundo. Nunca desista dos seus sonhos, receba caraca!”, disse o influenciador, na chegada ao local.

Entre os jogadores premiados estão os brasileiros Fabinho, meio-campista do Liverpool, Casemiro, meio-campista do Manchester United, e Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid. Uma das surpresas foi a colocação de Cristiano Ronaldo: o atacante português de 37 anos ficou apenas na 20ª colocação.