Bola de ouro 2022: veja horário, como assistir e indicados da premiação

A Bola de Ouro será nesta segunda-feira (17), em Paris, na França. A premiação é realizada pela France Football e vai entregar os prêmios de melhor jogador e jogadora do mundo na última temporada.

ONDE ASSISTIR

SporTV, a partir das 15h30 (de Brasília).

LISTA DOS CANDIDATOS

Ao todo, 30 jogadores foram indicados ao prêmio de melhor do mundo. Entre os brasileiros, estão Casemiro (que estava no Real Madrid na última temporada), Vini Jr (Real Madrid) e Fabinho (Liverpool). Lionel Messi, maior vencedor do prêmio, não aparece na lista.

Antonio Rüdiger (ALE, Real Madrid, zagueiro)

Bernardo Silva (POR, Manchester City, meia)

Casemiro (BRA, Real Madrid, volante)

Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig, meia)

Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, atacante)

Darwin Núñez (URU, Liverpool, atacante)

Dusan Vlahovic (SER, Juventus, atacante)

Erling Haaland (NOR, Manchester City, atacante)

Fabinho (BRA, Liverpool, volante)

Harry Kane (ING, Tottenham, atacante)

Heung-Min Son (COR, Tottenham, atacante)

João Cancelo (POR, Manchester City, lateral-direito)

Joshua Kimmich (ALE, Bayern de Munique, volante)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid, atacante)

Kevin de Bruyne (BEL, Manchester City, meia)

Kylian Mbappé (FRA, PSG, atacante)

Luis Díaz (COL, Liverpool, atacante)

Luka Modric (CRO, Real Madrid, meia)

Mike Maignan (FRA, Milan, goleiro)

Mohamed Salah (EGI, Liverpool, atacante)

Phil Foden (ING, Manchester City, atacante)

Rafael Leão (POR, Milan, atacante)

Riyad Mahrez (ARG, Manchester City, meia)

Robert Lewandowski (POL, Barcelona, atacante)

Sadio Mané (SEN, Bayern de Munique, atacante)

Sébastien Haller (COS, Borussia Dortmund, atacante)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid, goleiro)

Trent Alexander-Arnold (ING, Liverpool, lateral-direito)

Vinicius Junior (BRA, Real Madrid, atacante)

Virgil van Dijk (HOL, Liverpool, zagueiro)

LISTA DAS CANDIDATAS

Vinte jogadoras são indicadas. Catarina Macario, do Olympique de Lyon, é o única brasileira indicada. Ela é naturalizada estadunidense.

Ada Hegerberg (NOR, Lyon, atacante)

Aitana Bonmati (ESP, Barcelona, meia)

Alex Morgan (EUA, San Diego Wave, atacante)

Alexandra Popp (ALE, Wolfsburg, atacante)

Alexia Putellas (ESP, Barcelona, atacante)

​Asisat Oshoala (NIG, Barcelona, atacante)

Beth Mead (ING, Arsenal, atacante)

Catarina Macario (BRA/EUA, Lyon, atacante)

Christiane Endler (CHI, Lyon, goleira)

Fridolina Rölfo (ALE, Barcelona, meia)

Kadidiatou Diani (FRA, PSG, atacante)

Lena Oberdörf (ALE, Wolfsburg, meia)

Lucy Bronze (ING, Barcelona, lateral)

Marie-Antoinette Katoto (FRA, PSG, atacante)

Millie Bright (ING, Chelsea, zagueira)

Sam Kerr (AUS, Chelsea, atacante)

Selma Bacha (FRA, Lyon, lateral)

Trinity Rodman (EUA, Washington Spirit, atacante)

Vivianne Miedema (HOL, Arsenal, atacante)

Wendie Renard (FRA, Lyon, zagueira)

