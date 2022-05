Boeck volta ao gol do Fortaleza; veja como será a escalação para jogo contra o Colo-Colo

O Fortaleza está escalado para enfrentar o Colo-Colo nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), pela 6ª rodada do Grupo F da Libertadores. O técnico Juan Pablo Vojvoda promoveu o retorno do capitão Tinga e escalou o goleiro Marcelo Boeck como titular.

Apesar da maratona de jogos, a comissão técnica manteve os destaques em busca da classificação às oitavas de final da competição. Confira as escalações de Colo-Colo x Fortaleza abaixo.

Escalação do Colo-Colo

Cortés; Rojas, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor e Gabriel Suazo. César Fuentes, Pavez, Solari e Leonardo Gil. Gabriel Costa e Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros.

Legenda: A escalação do Colo-Colo para o jogo com o Fortaleza Foto: divulgação / Colo-Colo

Escalação do Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Titi e Ceballos; Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Crispim e Lucas Lima; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Vojvoda.

Desfalques

O técnico Vojvoda não poderá contar com Marcelo Benevenuto no Fortaleza. O zagueiro cumpre suspensão automática por conta do acúmulo de cartões.