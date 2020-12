Boeck se emociona em vídeo de renovação com Fortaleza

O Fortaleza oficializou a prorrogação de contrato com Marcelo Boeck até o fim da Série A, além de extensão do vínculo para o encerramento de 2021. Em vídeo preparado pelo clube, divulgado nesta terça-feira (15), o goleiro se emocionou ao perceber os troféus que conquistou pelo clube na sala de casa.

"Faz parte da história, resume tudo, não foi fácil desde 2017, mas eu faria tudo de novo, valeu a pena, está valendo", declarou o arqueiro.

Boeck chegou ao Fortaleza para disputa da Série C em 2017 e se tornou ídolo da história tricolor. Importante em acessos consecutivos no Brasilerão, conquistou: Série B (2018), Copa do Nordeste (2019) e duas vezes o Campeonato Cearense (2019 e 2020).

Aos 36 anos, soma 114 partidas pela equipe. Na posição, divide concorrência no elenco com Felipe Alves e Max Walef.