Boca Juniors x Corinthians pela Libertadores: confira horário, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (5) pelas oitavas da Libertadores. O jogo será às 21h30 (de Brasília), no La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. O primeiro duelo entre as equipes terminou sem gols. Assim, qualquer empate neste confronto decisivo levará a disputa para os pênaltis.

O vencedor do jogo vai disputar as quartas com quem avançar entre Flamengo e Tolima-COL. O time carioca está com vantagem por ter aplicado 1 a 0 no primeiro duelo, na Colômbia.

No Corinthians, Vítor Pereira pode ter as voltas de João Victor, Rafael Ramos e Du Queiroz entre os titulares. Gil e Willian foram para Buenos Aires, mas devem começar no banco de reservas. O time também não terá Adson, Fagner, Maycon, Renato Augusto, Gustavo Mosquito e Paulinho.

Já o time argetino chega com força total para o duelo. Sem desfalques, a equié xeneize ainda terá o reforço de Frank Fabra. O lateral-esquerdo não participou do primeiro duelo para cumprir suspensão, mas vai assumir a titularidade.

ONDE ASSISTIR

SBT e Conmebol TV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians: Cássio; Rafael Ramos, João Victor, Raul Gustavo (Gil) e Fábio Santos; Du Queiroz, Cantillo e Giuliano; Mantuan, Róger Guedes e Lucas Piton (Willian). Técnico: Vítor Pereira.

Boca Juniors: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Marcos Rojo e Fabra; Pol Fernández, Varela e Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto e Sebastián Villa. Técnico: Sebastián Battaglia.

FICHA TÉCNICA

Boca Juniors x Corinthians

Data e hora: 05/07, às 21h30 (de Brasília)

Local: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)