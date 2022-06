Boca Juniors é multado por gestos racistas de torcedores contra o Corinthians

Esta, no entanto, não é a primeira punição recebida pelo Boca Juniors. Por atos racistas na Neo Química Arena, em São Paulo, o clube argentino chegou a ser multado em R$ 143 mil. Na ocasião, o torcedor, que imitou um macaco, chegou a ser preso, mas acabou solto com o pagamento da fiança.O Boca Juniors poderá entrar com recurso contra a decisão no prazo de sete dias contados a partir do dia seguinte da notificação dos fundamentos da decisão.Corinthians e Boca Juniors voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. O jogo de volta será no dia 5 de julho, no mesmo horário, na La Bombonera. Quem passar, pegará nas quartas de final o vencedor de Flamengo e Tolima.MAIS CASOSA Conmebol recebeu nós últimos meses várias denúncias de racismo, a maioria envolvendo clubes brasileiros. Fortaleza, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Flamengo já relataram ofensas racistas de torcedores adversários durante o torneio, fato que fez a entidade divulgar uma nota de que tomaria ações mais severas.