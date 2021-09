Bíceps de lutador russo "estoura" durante luta e atleta corre risco de amputar os braços; veja vídeo

O lutador russo Kirill Tereshin, conhecido como Popeye, sofreu uma grave lesão no bíceps do braço esquerdo, durante uma luta de MMA. A musculatura dos dois braços começou a inchar e ficar vermelha durante o combate, quando o atleta trocava socos com o adversário. O confronto precisou ser interrompido pelo árbitro.

Kirill recebe acompanhamento médico e precisará passar por cirurgias para a remoção de pele e músculo dos braços. Diante da gravidade do quadro, Popeye corre o risco de ter os dois braços amputados.

O lutador, conhecido por se exibir na internet com os bíceps desproporcionais para o resto do corpo, confessa que os músculos não são o resultado de treinos intensos. O volume se deve ao uso de óleo de synthol, que deixa os braços mais inchados. A substância, no entanto, pode levar à fibrose muscular.

Problema recente

Não é a primeira vez que Kirill Tereshin tem problemas com os braços. No final de 2019, Popeye foi obrigado a se submeter a um procedimento cirúrgico para a retirada de 1,3 kg de músculo morto e três litros de vaselina dos bíceps.

Kirill costuma exibir os braços no Instagram. Nas redes sociais, se intitula de "mãos de bazuca".

