Bicampeão da Série B, meia Chay mostra otimismo no Ceará: ‘vamos brigar por títulos’

Antes da segunda atividade do ano em Porengabuçu, o Ceará apresentou, nesta terça-feira (3), o meia-atacante Chay. Com rodagem no fut7 e no futebol do exterior, o jogador afirma que o elenco do Vozão irá brigar por títulos na temporada que se inicia.

Ele teve um problema no tornozelo que o atrapalhou em alguns jogos pelo Botafogo e, principalmente, no Cruzeiro, mas Chay fez questão de destacar que está tudo certo. O atleta apontou o tratamento eficaz até aqui.

“Eu chego 100%. Eu já estava no final da Série B, quando tava no processo final do meu tratamento, quando cheguei ao Rio [de Janeiro] continuei tratando. Cheguei ao Ceará e fiz todos os exames, está tudo bem comigo e já chego preparado para poder ajudar o Vozão”, afirma o jogador.

Questionado sobre a formação do elenco e a briga por espaço, o meia ressaltou que a “briga é boa” na escolha de Morínigo. “Consigo enxergar um projeto vitorioso”, avaliou o camisa 14, que se inspira no ex-jogador francês Henry pela numeração.

Legenda: O meia-atacante Chay foi apresentado pelo Ceará nesta terça-feira Foto: Fausto Filho/CearaSC

COMPETIÇÃO DIFÍCIL

Nas duas últimas temporadas, o jogador levantou as taças da Série B com Botafogo e Cruzeiro, respectivamente. Agora no Ceará, Chay acredita que o elenco e forte e brigará por títulos em 2023.

“Acho que [a Série B] é uma competição dura, fica nítido aí. As duas que eu participei, a do ano passado com o Cruzeiro foi a que eu vi que teve a maior diferença assim de rodadas que eu possa me lembrar. Já pelo Botafogo foi mais complicada, tinha boas equipes, então, é uma competição dura, bastante aguerrida, tem que lutar, batalhar bastante para conseguir cada ponto. E é sempre importante estar vencendo em casa e pontuado fora”, destacou o meia.

VIAGEM DE CARRO

A vinda do Rio de Janeiro até a capital cearense foi inusitada, Chay veio de carro durante todo o percurso com a família. O motivo seria o cachorro Dom, de apenas três meses, que ainda não tomou vacina e poderia ser barrado na viagem de avião.

CARREIRA

Antes do Alvinegro de Porangabuçu, Chay tem no currículo muitos times cariocas, de fora do Brasil e até no Fut7, modalidade em que jogam sete atletas em campo. No futebol tradicional, ele atuou no Bonsucesso-RJ, Songkhla FC-TAI, Muangthong United-TAI, Esan United-TAI, Buriram FC-TAI, Kedah FA-MAL, Mogi Mirim-SP, São Gonçalo-RJ, Rio Branco-AC, América-RJ, Portuguesa-RJ, Botafogo-RJ e Cruzeiro.

