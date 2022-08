Bia Haddad vence líder do ranking da WTA e avança às quartas de final do Aberto do Canadá

A brasileira Beatriz Haddad Maia segue fazendo história no tênis feminino. Nesta quinta-feira (11), a tenista venceu a líder do ranking da WTA, a polonesa Iga Świątek, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 5/7, e avançou às quartas de final do Aberto do Canadá (WTA 1000 de Toronto).

Bia completes the UPSET 🚨



🇧🇷 Beatriz Haddad Maia shocks World No.1 Swiatek 6-4, 3-6, 7-5 to advance to the quarterfinals! #NBO22 pic.twitter.com/PHsqHcal94 — wta (@WTA) August 11, 2022

O duelo marcou a 1ª vitória de uma atleta brasileira contra a líder do ranking da WTA. De quebra, desde 1984 uma tenista do país não vencia um set contra a n°1 do mundo.

As quartas de final acontecem nesta sexta-feira (12).

