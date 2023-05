Bia Haddad perde para ucraniana e é eliminada do WTA 1000 de Roma

A tenista brasileira Bia Haddad, número 15 do mundo, foi eliminada nesta terça-feira (16) nas quartas de final do WTA de Roma, ao ser derrotada pela ucraniana Anhelina Kalinina (47ª). Kalinina fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (2/7), 7-6 (8/6) e 6-3, em três horas e 49 minutos, a partida mais longa do ano.

No primeiro set, Bia sentiu a panturrilha e teve que receber atendimento médico na quadra. Ela passou o resto do jogo com uma proteção na perna esquerda.

Kalinina, que chega pela primeira vez na carreira a uma semifinal de WTA 1000, vai enfrentar agora a russa Veronika Kudermetova, que passou pela chinesa Qinwen Zheng.

Mais cedo, a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, venceu a croata Donna Vekic (24ª) e se classificou para as quartas de final. Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 35 minutos.

"Estou feliz por ter conseguido passar", reconheceu a polonesa, que vai enfrentar nas quartas a cazaque Elena Rybakina (6ª).

Outros confrontos

As duas já se enfrentaram duas vezes na temporada, nas oitavas de final do Aberto da Austrália e nas semis de Indian Wells, com duas vitórias de Rybakina.

Muito superior nas primeiras rodadas, Swiatek teve mais dificuldades no jogo desta terça, com 23 erros não forçados (contra 26 da croata) e 19 bolas vencedoras (14 de Vekic).

Também nesta terça, a espanhola Paula Badosa (35ª) derrotou a tcheca Karolina Muchova (52ª) por 2 sets a 1, parciais de 6-4, 6-7 (4/7) e 6-2.

Badosa, ex-número 2 do mundo, vai enfrentar nas quartas a letã Jelena Ostapenko (8ª), campeã de Roland Garros en 2017.