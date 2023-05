Bia Haddad garante vaga nas quartas de final do ATP de Roma; Alcaraz é eliminado

Beatriz Haddad avançou para as quartas de final do ATP de Roma no simples. A brasileira venceu a colombiana Camila Osorio, atual 100ª do ranking, nesta segunda-feira (15). A vitória veio com um 2 sets a 0, com duplo 6/3 nas parciais.

Número 15 do mundo e cabeça de chave 12 do torneio italiano de nível 1000, Bia Haddad brigará com a ucraniana Anhelina Kalinina, 30ª do ranking, por uma vaga nas semifinais. No último encontro entre as duas, no WTA de Miami do ano passado, a brasileira foi derrotada.

A tenista paulistana mostrou um jogo de muita confiança nesta segunda e foi dominante diante da adversária colombiana. Não sofreu nenhuma quebra de saque e enfrentou um único break point. Além disso, teve um aproveitamento de 71% de pontos no primeiro serviço e de 82% no segundo.

No primeiro set, os primeiros games foram de maior equilíbrio, mas, a partir do sétimo, no qual Bia conseguiu a primeira quebra da partida e abriu 4 a 3, passou a dominar o duelo. Após fechar a parcial inicial em 6/3, abriu o segundo set vencendo os três primeiros games e foi pouco ameaçada até conseguir mais um 6/3 para cravar o triunfo.

ALCARAZ ELIMINADO

Também nesta segunda, a disputa masculina de Roma foi marcada por um grande surpresa. Carlos Alcaraz perdeu para o húngaro Fabian Marozsan, vindo do quali e atual 135º do ranking, e acabou eliminado precocemente do torneio, ainda na segunda fase. A derrota foi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4).

Mesmo com a derrota, Alcaraz tem o retorno ao posto de número 1 do mundo assegurado. O fenômeno espanhol de 20 anos precisava apenas entrar em quadra na primeira rodada do torneio italiano para confirmar a transição da segunda para a primeira colocação, até então em mãos do sérvio Novak Djokovic.

Como é o atual campeão de Roma, Djokovic entrou no torneio com pontos a defender, diferentemente do espanhol, que já somaria 10 pontos mesmo se tivesse perdido a partida de estreia. Por isso, tem o top 1 garantido desde que entrou em quadra para enfrentar o compatriota Albert Ramos Viñolas, partida que venceu antes de cair diante de Marozsan. Agora eliminado, foca na preparação para Roland Garros.

Em outro duelo desta segunda, Andrey Rublev, sexto colocado do ranking, avançou às oitavas de final ao bater o espanhol Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (10/6) e 6/3.