Bia Haddad faz história ao chegar na final do Aberto da Austrália e vai encarar melhores do mundo

Se na primeira semifinal da chave de duplas desta quinta-feira (27) a brasileira Beatriz Haddad Maia e a casaque Anna Danilina derrubaram as cabeças de chave 2, as japonesas Shuko Aoyama e Ena Shibahara, na outra prevaleceu o favoritismo da parceria mais bem cotada ao título do Aberto da Austrália, com as checas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova batendo a belga Elise Mertens e a russa Veronika Kudermetova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Vice-campeãs em Melbourne no ano passado, as checas são as atuais campeãs olímpicas e seguem em busca da 4ª conquista de Grand Slam. Elas já venceram duas vezes em Roland Garros (2018 e 2021) e uma em Wimbledon (2018). Siniakova é a atual número 1 do mundo nas duplas e Krejcikova vem logo atrás, ocupando o 2º lugar.

Embora seja a primeira vez que Bia Haddad vá enfrentar Krejcikova e Siniakova nas duplas como profissional, não será o primeiro duelo entre elas na história e sequer o primeiro em final de Grand Slam. As três já mediram forças na decisão juvenil de Roland Garros em 2013, quando as checas levaram a melhor sobre a brasileira e a equatoriana Domenica Gonzalez.

História

Com a classificação para a final, Bia Haddad não apenas faz história se tornando a primeira brasileira em uma decisão de Grand Slam desde 1982, mas também vai garantir um grande salto no ranking de duplas que a fará ser a segunda melhor brasileira da história nesta lista, que passou a ser divulgada pela WTA em 1975.

Atual número 150 do mundo, Bia Haddad terá uma enorme arrancada no ranking e entrará para o Top 50, se tornando a segunda mais bem colocada do país nas duplas desde a Era Aberta. Está subindo provisoriamente para o 41º lugar e caso consiga o título alcançará o 28º posto.

Somente Luísa Stefani, que chegou ao Top 10 no fim do ano passado e atualmente aparece na 11ª colocação, conseguiu atingir uma marca superior à que Bia Haddad vai alcançar nas duplas. Até então, a segunda brasileira mais bem classificada era Patrícia Medrado, que atingiu o 68º posto em 1987. A própria Bia já havia figurado no Top 80 como a 79ª colocada em 2018.

