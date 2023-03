Bia Haddad e Laura Siegemund arrasam asiáticas e vão à final em Indian Wells

A ainda nova parceria entre Beatriz Haddad Maia e Laura Siegemund já começa a dar frutos no circuito mundial. Juntas pela primeira vez em um torneio, brasileira e alemã já estão na decisão de Indian Wells, na qual desafiarão as melhores do mundo neste sábado. Nesta sexta-feira, pelas semifinais, elas arrasaram com a dupla asiática que havia eliminado a também brasileira Luisa Stefani. Miyu Kato, do Japão, e Aldila Sutjiadi, da Indonésia, foram superadas em somente 63 minutos, por 6/1 e 6/2.



Será a primeira final de Bia Haddad em 2023 e a sétima em duplas, sendo apenas a segunda em um WTA 1000. Ela tinha decidido em Guadalajara, em outubro de 2022, mas acabou superada na decisão justamente por Stefani, que ergueu o troféu em parceria com a australiana Storm Hunter. Na época, sua parceira era a casaque Anna Danilina.



Momento delas

Com Siegemund pela primeira vez na carreira, Bia Haddad vem somando grandes resultados no torneio da Califórnia. São quatro vitórias seguidas, a principal delas logo na estreia, deixando a dupla favorita 3, formada por Lyudmyla Kichenok e Jelena Ostapenko, pelo caminho.



O desafio na final deste sábado será gigante. Pela frente, nada menos que as líderes do ranking e embaladas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, campeãs olímpicas e donas de sete títulos juntas. As checas bateram as japonesas Ena Shinahara e Shuko Aoyama por 6/4 e 6/2 na semifinal desta sexta.



O jogo

Para ir à decisão, Bia e Laura investiram muito no saque forte e das devoluções certeiras. O jogo terminou, por exemplo, em um ace da tenista alemã, que festejou com um abraço forte na brasileira. O primeiro set durou 28 minutos. As vencedoras abriram logo 2 a 0. Sofreram uma quebra, mas aproveitaram dois break points para fazer 5 a 1. Sacando bem, fecharam sem problemas.



No segundo set, a dupla da brasileira abriu 2 a 1 com quebra, devolvida na sequência. Depois de perderem o serviço e ficarem no 2 a 2, emplacaram quatro pontos seguidos para fechar em 6/2, sem sustos e de maneira rápida e arrasadora.