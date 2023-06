Bia Haddad desiste de disputar o WTA de Birmingham por causa de um edema no joelho

"Infelizmente, no começo da partida da semana passada em Nottingham, eu escorreguei e senti uma dor forte na parte de trás do joelho que limitou a minha movimentação", justificou Bia Haddad, revelando que após exames, precisou se afastar dos treinamentos.

A brasileiranão vai disputar odena próxima semana após ter sido diagnosticada com umnoapós escorregão na partida de estreia em Nottingham. Para não agravar o problema e colocar a participação em Wimbledon sob risco, a brasileira optou por tratamento do 'leve problema.'Depois de brilhar em Roland Garros, chegando à semifinal e assumindo o inéditolugar do, Bia Haddad chegou entusiasmada para a defesa do título em Nottingham. Mas acabou caindo na estreia, diante da ucraniana Daria Snigur, jogo no qual sofreu a contusão no joelho.