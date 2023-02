Betis x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Real Betis e Barcelona se enfrentam na tarde desta quarta-feira, (1), em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no estádio Benito Villamarín às 17h.

Na competição o Barcelona é líder, com 47 pontos, sendo 15 vitórias e apenas uma derrota. O Real Betis ocupa a 6ª posição, com 31 pontos, sendo nove vitórias e cinco derrotas. Para a partida, as equipes chegam em situações iguais. Ambos venceram po 1 a 0 na última rodada.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Star+ e da Bet 365.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Betis: Rui Silva; Ruibal, Pezzella, González e Álex Moreno; William Carvalho, Guardado e Fekir; Sergio Canales e Luiz Henrique; Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen e Jordi Alba (Balde), De Jong, Pedri e Gavi; Dembélé, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi

BETIS X BARCELONA | FICHA TÉCNICA

Data: 01/02/2023

Horário: 17h

Local: Estádio Benito Villamarín

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea