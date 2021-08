Bergson supera recorde de gols do Johor e se isola como artilheiro da Liga da Malásia; veja lances

O atacante Bergson atravessa grande fase na Liga da Malásia. Neste domingo (8), o atleta, que acumula passagens por Ceará e Fortaleza, quebrou e ampliou o recorde de gols do Johor FC na competição em uma única temporada: marcou 19 vezes em 16 jogos pela 1ª divisão do país.

A marca foi alcançada com os tentos na vitória sobre o Sabah por 2 a 0. O último, inclusive, por cobertura de fora da grande área. Assim, se isolou na artilharia com dois a mais que o nigeriano Ifedayo Olusegun, do Selangor.

Em publicação nas redes sociais, o clube celebrou o feito e ressaltou que ainda restam quatro jogos para o encerramento do torneio. Na tabela, é o líder com 45 pontos em 18 jogos.

Receita milionária

Bergson pertencia ao Fortaleza e foi comprado pelo Johor FC no fim de maio de 2021. O acordo rendeu quase R$ 3 milhões aos cofres tricolores.

A chegada ao Pici ocorreu em outubro de 2020 após rescisão com o Ceará, ou seja, sem custos. Em campo, conseguiu 3 gols em 14 jogos até março de 2021. Na sequência, foi emprestado por US$ 100 mil (cerca de R$ 570 mil).

O Johor FC tinha a opção de compra, em cláusula de US$ 400 mil (cerca de R$ 2,2 milhões). O processo foi firmado porque o jogador mostrou desempenho, com 11 tentos em 11 partidas, se tornando destaque no futebol da Malásia.

