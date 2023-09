Bergson, ex-Ceará e Fortaleza, chega ao 100º gol na Malásia e é homenageado; Veja

O atacante Bergson, que já atuou no Ceará e no Fortaleza, marcou seu 100º gol pelo Johor Darul Ta'zim, na Malásia e foi homenageado pelo clube. O jogador deixou registrado em suas redes sociais o momento e agradeceu ao apoio. A foto publicada pelo atleta mostra uma camisa estampada com o número 100 e a palavra "goals" grafada abaixo dos algarismos.

"Nunca imaginei atingir esse marco. Só tenho a agradecer por todo apoio, Chefe, treinadores, meus companheiros de equipe, staff e todos os torcedores! É uma honra poder viver isto e estar aqui dia após dia para ser uma pessoa e jogador melhor!

OBRIGADO POR TUDO 💙❤️ @officialjohor", escreveu o jogador.

NOS CLUBES CEARENSES

Bergson chegou no Ceará na temporada de 2019 e permaneceu até 2020. Em toda sua passagem por lá, o jogador atuou em 41 partidas, marcou sete gols e contribuiu ainda com uma assistência. Após essa curta passagem, Bergson chegou no Fortaleza, ainda em 2020, onde esteve em campo em 14 jogos e marcou apenas três gols.