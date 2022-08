Benzema, Courtois e De Bruyne são finalistas do prêmio de melhor jogador da UEFA

O atacante Karim Benzema (Real Madrid), o goleiro Thibaut Courtois (Real Madrid) e o meio-campista Kevin De Bruyne (Manchester City) são os finalistas do prêmio de melhor jogador da Europa (UEFA Men's Player of the Year). O vencedor da premiação será revelado no dia 25 de agosto, em Istambul, na Turquia, onde acontecerá o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022-2023.

Entre os 15 melhores, a confederação europeia nomeou dois brasileiros: o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, e o volante Fabinho, do Liverpool. Os atletas ocupam a 9ª e 15ª posição, respectivamente. Os 'brazucas' são os únicos representantes da América do Sul na premiação.

A listagem de 15 atletas é selecionado pelo grupo de estudos técnicos da UEFA, com os três atletas finalistas (Benzema, Courtois e De Bruyne) sendo votados por um júri composto pelos clubes que disputaram a fase de grupos da Champions League, Liga Europa e Liga Conferência da última temporada e um grupo de jornalistas selecionados pela European Sports Media (ESM).

Entre os técnicos, Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) e Jürgen Klopp (Liverpool) são os finalistas na categoria de melhor treinador masculino da UEFA. A classe seguiu o mesmo regulamento acima, sem poder votar em si mesmo.

Veja o TOP-15 dos melhores jogadores da UEFA

4. Robert Lewandowski (POL - Bayern de Munique)

5. Luka Modrić (CRO - Real Madrid)

6. Sadio Mané (SEN - Liverpool / Bayern de Munique)

7. Mohamed Salah (EGI - Liverpool)

8. Kylian Mbappé (FRA - Paris Saint-Germain)

9. Vinícius Junior (BRA - Real Madrid)

10. Virgil van Dijk (HOL - Liverpool)

11. Bernardo Silva (POR - Manchester City)

12. Filip Kostić (SER - Eintracht Frankfurt)

13. Lorenzo Pellegrini (ITA - Roma)

14. Trent Alexander-Arnold (ING - Liverpool)

15. Fabinho (BRA - Liverpool)

Legenda: Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Jürgen Klopp são os finalistas do prêmio de melhor treinador da UEFA do ano Foto: Divulgação / UEFA

Veja o TOP-6 dos melhores técnicos da UEFA

4. Oliver Glasner (AUS - Eintracht Frankfurt)

5. Unai Emery (ESP - Villarreal)

6. José Mourinho (POR - Roma)

