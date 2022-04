Benfica x Liverpool: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Liverpool visita o Benfica por mais um jogo decisivo da Uefa Champions League. A partida é válida pelas quartas de finais da competição e será nesta terça-feira (5), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa (POR).

Para chegar até as quartas, Liverpool, favorito ao título, eliminou a Inter de Milão, vencendo por 2 a 0 na Itália e perdendo em casa por 1 a 0. No Campeonato Inglês, os Reds estão embalados com 10 vitórias seguidas e "colaram" no líder Manchester City (73 a 72).

Já o time da casa, eliminou o Ajax, empatando em casa por 1 a 1, mas vencendo na Holanda por 1 a 0, surpreendendo o favorito no confronto. Os encarnados estão em 3º do Campeonato Português, longe do líder Porto (76 a 61 pontos).

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Space e HBO Max.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica

Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Rafa Silva, João Mario, Weigl e Everton Cebolinha; Núñez e Yaremchuk. Técnico: Nelson Veríssimo

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Henderson, Fabinho e Thiago; Jota, Mané e Díaz. Técnico: Jurgen Klopp

FICHA TÉCNICA

Benfica x Liverpool

Data e horário: 5/4/2022, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)