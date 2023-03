Benfica x Club Brugge: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Benfica e Club Brugge entram em campo nesta terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, para disputar o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa 2022-2023. Na ida, a equipe portuguesa venceu por 2 a 0, fora de casa, com gols de João Mario e David Neres.

Na fase de grupos, o Benfica liderou a chave H, na frente do Paris Saint-Germain (PSG), com 14 pontos em seis jogos. Já o Club Brugge foi o vice-líder do Grupo B, atrás do Porto, com 11 pontos: três vitórias, dois empates e uma derrota.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão ao vivo do canal SPACE e do serviço de streaming HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica | Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva e Grimaldo; Aursnes, Florentino e João Mário; Rafa Silva, David Neres e Gonçalo Ramos. Técnico : Roger Schmidt.

Club Brugge | Mignolet; Mata, Mechele, Sylla e Meijer; Odoi, Onyedika, Buchanan, Vanaken e Lang; Jutgla. Técnico: Scott Parker.

Benfica x Club Brugge | Ficha técnica