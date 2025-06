Benfica x Chelsea no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Benfica e Chelsea se enfrentam em mais um jogo da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O duelo será neste sábado (28), às 17h (de Brasília), no Bank of America Stadium, em Charlotte.

O Benfica avançou de fase como líder do Grupo C, com sete pontos conquistados em duas vitórias e um empate. Já o Chelsea foi líder do Grupo D, com seis somados numa campanha com duas vitórias e uma derrota.

ONDE ASSISTIR

TV Globo, SporTV, Globoplay e Disney+/CazéTV

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Benfica: Trubin; Dahl, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Luis e Sanches; Akturkoglu, Pavlidis e Schjelderup. Técnico: Bruno Lage.

Chelsea: Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu, Mokwana, Konaté, Yan Sasse; Rodrigo Rodrigues. Técnico: Enzo Maresca

FICHA TÉCNICA



Benfica x Chelsea

Data e hora: 28/6, às 17h (de Brasília)

Local: Bank of America Stadium